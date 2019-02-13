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Мэрия хочет забрать землю в центре Екатеринбурга для ЧМ-2018

14:16, 13 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Суд отказывает чиновникам, потому что мундиаль уже прошел.

Администрация Екатеринбурга пытается через суд получить земельный участок площадью 8 тысяч квадратных метров в центре города. Для проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РБК Екатеринбург.

Участок, который принадлежит ООО «Эсмеральд Грин» и стоит 40 миллионов рублей, был включен в проект межевания территории для автобусной стоянки на время ЧМ-2018. Об этом распоряжалось свердловское правительство, но документ утратил силу за несколько месяцев до иска мэрии. Кроме того, на заседании суда выяснилось, что парковки в зоне стадиона уже построены, поэтому новые и не нужны.

По мнению суда, горадминистрация в принципе не может изымать землю, а иск и вовсе подала уже после завершения матчей ЧМ-2018. Поэтому исковые требования признали незаконными; мэрия подала апелляцию.

Это уже не первая странная инициатива администрации Екатеринбурга. В октябре прошлого года чиновники решили купить технику к ЧМ-2018, хотя мундиаль закончился еще несколько месяцев назад.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, ЧМ-2018, Екатеринбург, мэрия
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