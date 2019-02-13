Екатеринбуржцы пожаловались вице-губернатору на отмену 024 маршрутки

Напомним, 024 маршрут, который связывал Вторчермет и Сортировку отменили с 1 января 2019 года. Администрация Екатеринбурга не обратила внимание, что именно это направление пользуется большой популярностью у горожан. Местные жители начали протестовать и создали инициативную группу во «Вконтакте», где призывали к сбору подписей за возврашение маршрута. К екатеринбуржцам подключились и депутаты Госдумы, которые активно освещали данную тему в социальных сетях.

Позднее мэрия уральской столицы запустила автобус 57А, который теперь обслуживает часть 024 маршрута на Вторчермете (от 2-й Новосибирской до площади 1905 года), и маршрутку № 012, которая стала ездить из Академического на Сортировку. Она поворачивает налево на перекрестке Ленина — 8 Марта, тогда как раньше следовала направо. Кроме того, администрация сказала, что объявит конкурс на 024 маршрут, но поиск нового перевозчика займет три месяца.

Сейчас комитет по транспорту проверяет, как работают дублирующие маршруты. Им важно выяснить, насколько заполняется транспорт и успевают ли сотрудники электросетей и железной дороги добираться до работы.