Екатеринбург официально вступит в борьбу за Универсиаду 28 февраля
Екатеринбург официально вступит в борьбу за Летнюю Универсиаду-2023 в последний февральский день на заседании исполкома в Красноярске. Об этом рассказал ТАСС президент Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов. Сейчас городу нужно оплатить взнос в размере десяти тысяч евро.
Уральская столица отправила заявку в Международную федерацию студенческого спорта (FISU). Когда ее утвердят и Екатеринбург официально вступит в борьбу за Универсиаду-2023, в город приедет комиссия FISU, которая проверит, готов ли Урал принять у себя соревнования международного уровня. К приезду комиссии Екатеринбургу предстоит подготовить заявочную книгу. После того, как инспекторы посетят всех участников борьбы, 1–2 июля федерация выберет победителя в Неаполе, объяснил Сергей Сейранов.
По словам президента РССС, у Екатеринбурга есть большие шансы принять Универсиаду-2023. Чтобы победить, нужна грамотная заявочная компания. «Это студенческий и университетский город, надо будет немного развить спортивную инфраструктуру», — добавил Сейранов.
Напомним, Екатеринбург заявил о своих намерениях насчет Универсиады в 2018 году. Ранее мы писали, что уральская заявка конкурировала с якутской. Но два города из одной страны не могут претендовать на событие, поэтому федеральным властям пришлось выбрать. Две недели назад, 29 января, межведомственная комиссия правительства РФ согласовала заявку Екатеринбурга на проведение Летней Универсиады.