Екатеринбург официально вступит в борьбу за Универсиаду 28 февраля

Екатеринбург официально вступит в борьбу за Летнюю Универсиаду-2023 в последний февральский день на заседании исполкома в Красноярске. Об этом рассказал ТАСС президент Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов. Сейчас городу нужно оплатить взнос в размере десяти тысяч евро.

Уральская столица отправила заявку в Международную федерацию студенческого спорта (FISU). Когда ее утвердят и Екатеринбург официально вступит в борьбу за Универсиаду-2023, в город приедет комиссия FISU, которая проверит, готов ли Урал принять у себя соревнования международного уровня. К приезду комиссии Екатеринбургу предстоит подготовить заявочную книгу. После того, как инспекторы посетят всех участников борьбы, 1–2 июля федерация выберет победителя в Неаполе, объяснил Сергей Сейранов.