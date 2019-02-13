Дом Севастьянова скрыли от горожан из-за ремонта на 23 миллиона

В Екатеринбурге начали реконструкцию Дома Севастьянова. До окончания работ здание будет скрыто от горожан темной пленкой. Из бюджета Свердловской области на ремонт выделили 23,4 миллиона рублей. За эти деньги строители должны обновить штукатурку на фасаде здания в местах, где она отслоилась и потрескалась и отреставрировать 20% гипсовых, деревянных и металлических декоративных элементов.

Дом Севастьянова является объектом культурного наследия, поэтому все работу придется согласовывать с управлением госохраны Свердловской области. Провести ремонт должны до 21 мая 2019 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.