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Чиновники попросили у екатеринбуржцев помощи в ремонте набережной

12:53, 13 Февраль 2019
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Участок Исети от Малышева до Куйбышева
Фото: ЕТВ
Жителям предложили рассказать, какой они видят территорию вокруг реки Ольховка.

Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга просит жителей города подключится к благоустройству набережной Исети от улицы Челюскинцев до моста УрГУПС, которое запланировали на 2019–2021 годы.

Для того, чтобы архитекторы учли в проекте все пожелания, екатеринбуржцам необходимо заполнить анкету, сообщили ЕТВ в пресс-службе районной администрации. В опросе жители уральской столицы могут рассказать, какой они видят территорию вокруг реки Ольховка от моста УрГУПС до Колмогорова. Пока там планируют сделать пешеходные и велосипедные дорожки, установить подсветку и тематические зоны отдыха.

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Ответить на вопросы анкеты можно на сайте администрации Железнодорожного района.

В 2017 году мы разбирали концепцию архитектурного бюро «ОСА» и Strelka Architecs, которая предусматривала благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева. Стоимость проекта составила 400 миллионов рублей. В июле 2018 года мэрия Екатеринбурга опубликовала аукцион на сайте госзакупок, в котором отметила, что готова заплатить за этот участок набережной 170 миллионов рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Исеть, набережная Исети, Ремонт, благоустройство, Администрация Екатеринбурга
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