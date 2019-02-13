Чиновники попросили у екатеринбуржцев помощи в ремонте набережной

Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга просит жителей города подключится к благоустройству набережной Исети от улицы Челюскинцев до моста УрГУПС, которое запланировали на 2019–2021 годы.

Для того, чтобы архитекторы учли в проекте все пожелания, екатеринбуржцам необходимо заполнить анкету, сообщили ЕТВ в пресс-службе районной администрации. В опросе жители уральской столицы могут рассказать, какой они видят территорию вокруг реки Ольховка от моста УрГУПС до Колмогорова. Пока там планируют сделать пешеходные и велосипедные дорожки, установить подсветку и тематические зоны отдыха.