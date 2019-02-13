Чиновники попросили у екатеринбуржцев помощи в ремонте набережной
Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга просит жителей города подключится к благоустройству набережной Исети от улицы Челюскинцев до моста УрГУПС, которое запланировали на 2019–2021 годы.
Для того, чтобы архитекторы учли в проекте все пожелания, екатеринбуржцам необходимо заполнить анкету, сообщили ЕТВ в пресс-службе районной администрации. В опросе жители уральской столицы могут рассказать, какой они видят территорию вокруг реки Ольховка от моста УрГУПС до Колмогорова. Пока там планируют сделать пешеходные и велосипедные дорожки, установить подсветку и тематические зоны отдыха.
Ответить на вопросы анкеты можно на сайте администрации Железнодорожного района.
В 2017 году мы разбирали концепцию архитектурного бюро «ОСА» и Strelka Architecs, которая предусматривала благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева. Стоимость проекта составила 400 миллионов рублей. В июле 2018 года мэрия Екатеринбурга опубликовала аукцион на сайте госзакупок, в котором отметила, что готова заплатить за этот участок набережной 170 миллионов рублей.