Уральскую туристку, найденную в горах, выписали из больницы

Туристку Елену Осипову, которую трое суток искали в горах под Кытлымом, выписали из больницы. «Начала работать понемногу, надо себя занимать, вливаюсь в новый формат», — сообщила девушка порталу Е1.

Елена Осипова и ее подруга Елена Подкорытова потерялись в лесу 19 января. Они отправились в поход в районе Казанского камня, но во время сильной метели сбились с маршрута. Девушки звонили на телефон 112, но найти их удалось только на третий день спасательной операции. Елене Подкорытовой спасатели помочь не смогли — девушка умерла от обморожения. Елену Осипову сначала госпитализировали в Краснотурьинск, а позже перевезли в Екатеринбург. Чтобы спасти ее жизнь, врачи приняли решение ампутировать стопы обеих ног.



Спасение девушки, которая провела на 20-градусном морозе в легкой куртке три дня, врачи назвали чудом. Следственный комитет выясняет, почему девушки отстали от группы.