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Уральскую туристку, найденную в горах, выписали из больницы

18:49, 12 Февраль 2019
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Фото: Елена Осипова\vk.com
Елена Осипова приехала домой и начала работать.

Туристку Елену Осипову, которую трое суток искали в горах под Кытлымом, выписали из больницы. «Начала работать понемногу, надо себя занимать, вливаюсь в новый формат», — сообщила девушка порталу Е1.

Елена Осипова и ее подруга Елена Подкорытова потерялись в лесу 19 января. Они отправились в поход в районе Казанского камня, но во время сильной метели сбились с маршрута. Девушки звонили на телефон 112, но найти их удалось только на третий день спасательной операции. Елене Подкорытовой спасатели помочь не смогли — девушка умерла от обморожения. Елену Осипову сначала госпитализировали в Краснотурьинск, а позже перевезли в Екатеринбург. Чтобы спасти ее жизнь, врачи приняли решение ампутировать стопы обеих ног.

Спасение девушки, которая провела на 20-градусном морозе в легкой куртке три дня, врачи назвали чудом. Следственный комитет выясняет, почему девушки отстали от группы.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, больница, Свердловская область , поиски, МЧС, туристка, Екатеринбург
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