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Скандальные могилки ЦПКиО могут переехать на площадь Обороны

12:11, 12 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Екатеринбуржцы решили, как должен выглядеть сквер в Октябрьском районе.

Администрация Екатеринбурга совместно с горожанами обсудила реконструкцию сквера на площади Обороны. На встречу пришли 50 жителей уральской столицы, журналисты и архитекторы студии «РОК». Они могли высказаться за и против двух существующих концепций и предложить что-то свое. Так, екатеринбуржцы попросили перенести скандальные могилки ЦПКиО на площадь Обороны.

Кроме того, горожане захотели, чтобы на площади были информационные стенды об истории сквера, памятник расставанию фронтовиков с близкими, много деревьев, зимняя оранжерея, бесплатный wi-fi. Участники обсуждения отказались от фудкортов, наземных светильников, сцены, подиума для митингов и площадки для выгула животных.

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Теперь на основании пожеланий архитекторы студии «РОК» должны разработать проект благоустройства сквера на площади Обороны. Крайний срок — 15 марта 2019 года, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, в декабре 2018 года мэрия объявила аукцион на разработку проекта по ремонту парка на площади Обороны. Она предложила за работу 387,6 тысячи рублей. Тендер выиграли архитекторы «РОКА», которые согласились на эту сумму. Также на сайте госзакупок появился аукцион, согласно которому подрядчик должен отремонтировать памятник «Седой Урал» за миллион рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, госзакупки, площадь Обороны, памятник, ЦПКиО, Екатеринбург
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