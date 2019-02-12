Скандальные могилки ЦПКиО могут переехать на площадь Обороны

Администрация Екатеринбурга совместно с горожанами обсудила реконструкцию сквера на площади Обороны. На встречу пришли 50 жителей уральской столицы, журналисты и архитекторы студии «РОК». Они могли высказаться за и против двух существующих концепций и предложить что-то свое. Так, екатеринбуржцы попросили перенести скандальные могилки ЦПКиО на площадь Обороны.

Кроме того, горожане захотели, чтобы на площади были информационные стенды об истории сквера, памятник расставанию фронтовиков с близкими, много деревьев, зимняя оранжерея, бесплатный wi-fi. Участники обсуждения отказались от фудкортов, наземных светильников, сцены, подиума для митингов и площадки для выгула животных.