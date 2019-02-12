Обанкротившийся завод из Екатеринбурга вернул рабочим два миллиона

В 2017 году арбитражный суд признал предприятие «Уралпромтранс» банкротом, но 44 рабочих так не получили свою зарплату. Общая сумма долга перед ними составила два миллиона рублей. Оказалось, что зарплаты начали задерживать с 2016 года. Директора предприятия обвинили в нарушении трудового законодательства и привлекли к административной ответственности. После вмешательства прокуратуры, рабочие получили все свои деньги.

Задержки зарплаты за екатеринбургском заводе «ВЕК» стали поводом для уголовного дела в отношении руководителя предприятия: 73 работникам задолжали 3,4 миллиона рублей. Теперь руководителю грозит штраф или принудительные работы.

Сюжет про работников завода, которым не выплатили зарплату после закрытия предприятия даже лег в основу нового фильма Юрия Быкова. Читайте рецензию на фильм «Завод» на ЕТВ.