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Обанкротившийся завод из Екатеринбурга вернул рабочим два миллиона

17:32, 12 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Проблемы на предприятии начались еще в 2018 году.

В 2017 году арбитражный суд признал предприятие «Уралпромтранс» банкротом, но 44 рабочих так не получили свою зарплату. Общая сумма долга перед ними составила два миллиона рублей. Оказалось, что зарплаты начали задерживать с 2016 года. Директора предприятия обвинили в нарушении трудового законодательства и привлекли к административной ответственности. После вмешательства прокуратуры, рабочие получили все свои деньги.

Задержки зарплаты за екатеринбургском заводе «ВЕК» стали поводом для уголовного дела в отношении руководителя предприятия: 73 работникам задолжали 3,4 миллиона рублей. Теперь руководителю грозит штраф или принудительные работы.

Сюжет про работников завода, которым не выплатили зарплату после закрытия предприятия даже лег в основу нового фильма Юрия Быкова. Читайте рецензию на фильм «Завод» на ЕТВ.

Город мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, завод, зарплаты, Свердловская область , прокуратура, Екатеринбург
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