Мусорные контейнеры Екатеринбурга нанесут на карту
Мусорные контейнеры Екатеринбурга должны появиться на электронной карте в 2019 году. Для этого администрация города ищет подрядчика, которому готова заплатить 7,7 миллиона рублей. Информация об аукционе есть в документах на сайте госзакупок.
Победителю аукциона предстоит найти все контейнерные площадки на территории Екатеринбурга и нанести их на карту, а также приложить не менее двух фотографий к каждому обозначению. Кроме того, компания должна выяснить, какой объем отходов накапливается на каждой площадке и рассчитать годовые и месячные нормативы накопления. По итогам всех работ подрядчик разработает генеральную схему санитарной очистки Екатеринбурга на 2020–2035 годы.
В эту схему входят предложения по механизированной уборке города и системам сбора мусора. Также победителю нужно определить, сколько машин необходимо для вывоза ТКО, и оценить эффективность применяемых методов. Срок действия контракта заканчивается 25 декабря 2019 года.
В январе фриганы Екатеринбурга создали свою карту помоек. Они отметили на ней магазины, около которых есть мусорные баки со вкусной и бесплатной едой. Заботливые екатеринбуржцы даже указали, что именно можно найти в контейнерах, а также отметили, как реагируют на посторонних сотрудники магазинов.
Напомним, 1 января 2019 года стартовала мусорная реформа. До этого мы рассказывали, почему в Екатеринбурге постоянно переполнены контейнеры и закончится ли этот ад. Еще ЕТВ подготовил на тему мусора «Полезняк», где ответил на самые популярные вопросы о реформе. А накануне, 11 февраля, мы публиковали материал, где препарировали плату за ТКО и объясняли, из чего она складывается.