Мусорные контейнеры Екатеринбурга нанесут на карту

Мусорные контейнеры Екатеринбурга должны появиться на электронной карте в 2019 году. Для этого администрация города ищет подрядчика, которому готова заплатить 7,7 миллиона рублей. Информация об аукционе есть в документах на сайте госзакупок.

Победителю аукциона предстоит найти все контейнерные площадки на территории Екатеринбурга и нанести их на карту, а также приложить не менее двух фотографий к каждому обозначению. Кроме того, компания должна выяснить, какой объем отходов накапливается на каждой площадке и рассчитать годовые и месячные нормативы накопления. По итогам всех работ подрядчик разработает генеральную схему санитарной очистки Екатеринбурга на 2020–2035 годы.

В эту схему входят предложения по механизированной уборке города и системам сбора мусора. Также победителю нужно определить, сколько машин необходимо для вывоза ТКО, и оценить эффективность применяемых методов. Срок действия контракта заканчивается 25 декабря 2019 года.