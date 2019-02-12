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Екатеринбуржцы повелись на феминистскую рекламу Reebok

18:15, 12 Февраль 2019
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Фото: скриншот из инстаграма Reebok
Продажи бренда выросли на 20% после запуска рекламной кампании с Залиной Маршенкуловой.

Продажи бренда Reebok выросли на 20% после запуска рекламной кампании «Ни в какие рамки». Больше всего заказов в интернет-магазины поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани, сообщает Mail.ru со ссылкой на ритейлера Ozon.

Участницей рекламной кампании стала создательницей феминистского телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Одну из фотографий подписали придуманной ею фразой «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Снимки вызвали бурную реакцию и были удалены из инстаграма Reebok. Позже их опубликовали снова, но уже без этого слогана.

К обсуждению рекламы подключились и жители Екатеринбурга. Вот один из вариантов слогана от нашего коллеги Андрея Варкентина:

Город мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, торговля, продажи, реклама, Reebok, Свердловская область , Екатеринбург
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