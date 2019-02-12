Екатеринбуржцы повелись на феминистскую рекламу Reebok

Продажи бренда Reebok выросли на 20% после запуска рекламной кампании «Ни в какие рамки». Больше всего заказов в интернет-магазины поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани, сообщает Mail.ru со ссылкой на ритейлера Ozon.

Участницей рекламной кампании стала создательницей феминистского телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Одну из фотографий подписали придуманной ею фразой «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Снимки вызвали бурную реакцию и были удалены из инстаграма Reebok. Позже их опубликовали снова, но уже без этого слогана.

К обсуждению рекламы подключились и жители Екатеринбурга. Вот один из вариантов слогана от нашего коллеги Андрея Варкентина: