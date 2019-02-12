Библиотеку Белинского закрыли из-за аварии на сетях

Коммунальщики восстанавливают герметизацию трубы на улице Красноармейской. В ремонте задействовали 12 рабочих и шесть единиц спецтехники. Температуру воды в трубах понизили до 50 градусов. Восстановить трубопровод должны до 23:00, сообщили в пресс-службе ЕТК.

Из-за ремонта на теплосетях, в библиотеке Белинского перенесли массовые мероприятия, запланированные на вечер: презентацию книги писем Бажова, лекцию о взаимоотношениях, заседание клуба «Лампа» и занятия в школе читателя.