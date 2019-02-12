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Библиотеку Белинского закрыли из-за аварии на сетях

15:02, 12 Февраль 2019
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Фото:.wikipedia
На время ремонта коммунальщики охладили трубы.

Коммунальщики восстанавливают герметизацию трубы на улице Красноармейской. В ремонте задействовали 12 рабочих и шесть единиц спецтехники. Температуру воды в трубах понизили до 50 градусов. Восстановить трубопровод должны до 23:00, сообщили в пресс-службе ЕТК.

Из-за ремонта на теплосетях, в библиотеке Белинского перенесли массовые мероприятия, запланированные на вечер: презентацию книги писем Бажова, лекцию о взаимоотношениях, заседание клуба «Лампа» и занятия в школе читателя.

Город мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, авария, ЕТК, трубы, Екатеринбург
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