Библиотеку Белинского закрыли из-за аварии на сетях
15:02, 12 Февраль 2019
На время ремонта коммунальщики охладили трубы.
Коммунальщики восстанавливают герметизацию трубы на улице Красноармейской. В ремонте задействовали 12 рабочих и шесть единиц спецтехники. Температуру воды в трубах понизили до 50 градусов. Восстановить трубопровод должны до 23:00, сообщили в пресс-службе ЕТК.
Из-за ремонта на теплосетях, в библиотеке Белинского перенесли массовые мероприятия, запланированные на вечер: презентацию книги писем Бажова, лекцию о взаимоотношениях, заседание клуба «Лампа» и занятия в школе читателя.
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