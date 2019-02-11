На перекрестке Ленина - Толмачева поставят светофор
17:13, 11 Февраль 2019
В мэрии Екатеринбурга найдут деньги на долгожданный регулировщик движения.
Мэрия Екатеринбурга выделит деньги, чтобы установить светофор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Толмачева. Об этом ЕТВ сообщил общественник Дмитрий Калинин, который полтора года боролся за нововведение.
«Комитетом по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга подготовлены предложения для корректировки бюджета 2019 года в части выделения дополнительного финансирования на строительство светофорного объекта», — говорится в официальном ответе на имя Дмитрия Калинина.
Танцы с квитанциями
ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.
Фото: Дмитрий Калинин
Ранее Дмитрий Калинин обращался с этим вопросом в ГИБДД. После этого Госавтоинспекция направила в мэрию постановление, чтобы пешеходный переход оборудовали светофором.
Общественник надеется, что светофор установят до новых заморозков в 2019 году, то есть до конца следующей осени. «Если деньги вдруг »не найдут», то я обращусь в прокуратуру и та их принудит это сделать. А в апреле напишу запрос о наличии денег», — рассказал ЕТВ Дмитрий Калинин.
На «Таганском ряду» от кори защитили 385 мигрантов
На выходных врачи привили тысячу жителей Екатеринбурга.
Новое и интересное
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Полюбить себя и похудеть
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго