На перекрестке Ленина - Толмачева поставят светофор

Мэрия Екатеринбурга выделит деньги, чтобы установить светофор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Толмачева. Об этом ЕТВ сообщил общественник Дмитрий Калинин, который полтора года боролся за нововведение.

«Комитетом по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга подготовлены предложения для корректировки бюджета 2019 года в части выделения дополнительного финансирования на строительство светофорного объекта», — говорится в официальном ответе на имя Дмитрия Калинина.