Может обсудим? Избирком одобрил референдум по Храму-на-драме
11:55, 11 Февраль 2019
Разрешения с начала года добивались штаб Навального и городские активисты.
Рабочая группа избиркома одобрила проведение референдума о строительстве храма святой Екатерины. Вопрос рассмотрят на заседании гордумы 26 февраля, сообщил руководитель штаба Навального в Екатерибурге Юрий Кузьминых. Но для начала рабочая группа должна утвердить свое решение. Потом начнется сбор подписей.
Вопрос о проведении референдума подняли сторонники штаба Навального и городские активисты, выступающие против строительства храма. В первый раз избирком отказал им в регистрации из-за технических ошибок и неточностей в документах. В этот раз инициативная группа исправила их.
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На городской референдум штаб Навального вынес два вопроса: «1. Поддерживаете ли вы запрет на строительство объектов капитального строительства в сквере на Октябрьской (Театральной) площади в границах улиц Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых Дружин — Набережной Рабочей Молодёжи — Октябрьской площади в „муниципальном образовании ‚город Екатеринбург‘“?» и «2. Поддерживаете ли вы запрет на строительство объектов капитального строительства в скверах и парках на территории „муниципального образования ‚город Екатеринбург‘“ Свердловской области?»
Когда гордума проверит документы на достоверность, инициативная группа должна будет собрать 53905 подписей жителей Екатеринбурга за 25 дней и предоставить документы в избирком. Если там подписные листы одобрят, то их передадут в гордуму, которая и объявит референдум.
Строительство храма Святой Екатерины должны начать летом, 2019 года. Планируется, что он будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Для туристических автобусов появится парковка на 47 мест. Вокруг храма обустроят пространство для проведения крестных ходов. А возле театра Драмы разобьют парк, чтобы жители не теряли привычное место отдыха. На вершине храма обустроят смотровую площадку с видом на пруд. Храм должны открыть в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Комиссия гордумы по городскому хозяйству согласовала перевод участка у театра Драмы в земли религиозного значения.
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