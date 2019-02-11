Может обсудим? Избирком одобрил референдум по Храму-на-драме

Рабочая группа избиркома одобрила проведение референдума о строительстве храма святой Екатерины. Вопрос рассмотрят на заседании гордумы 26 февраля, сообщил руководитель штаба Навального в Екатерибурге Юрий Кузьминых. Но для начала рабочая группа должна утвердить свое решение. Потом начнется сбор подписей.

Вопрос о проведении референдума подняли сторонники штаба Навального и городские активисты, выступающие против строительства храма. В первый раз избирком отказал им в регистрации из-за технических ошибок и неточностей в документах. В этот раз инициативная группа исправила их.