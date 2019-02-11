Февраль обрадует екатеринбуржцев весенней погодой

Середина февраля в Екатеринбурге будет удивительно теплой. Даже не скажешь, что в начале месяца в городе царствовал трескучий мороз. Советуем вам лишний раз прогуляться пешком на работу или обратно и насладиться запахом весны в воздухе.

В понедельник, 11 февраля, в Екатеринбурге обещают -6 градусов Цельсия днем и серые облака. Согласно сайту Gismeteo солнце выглянет лишь ненадолго после 14 часов. Такая же температура, как и в понедельник, будет на следующий день. А вот в среду, 13 февраля, столбик термометра поползет вверх до -3 градусов. Кроме того, вас может ослепить солнце, так как туч не предвидится. Ветер с четырех-девяти метров в секунду стихнет до двух-пяти метров.

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В четверг14 февраляутренние -5 постепенно перейдут в -2. Ближе к вечеру выпадет снег. Он продолжит сыпать и в пятницу. Температура в последний рабочий день изменится несильно. Она будет колебаться от -6 до -3 градусов. Если так пойдет дальшето до таяния снега рукой подать. Надеемсякоммунальщики быстро с ним справятся.