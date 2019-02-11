Екатеринбуржцев позвали обсудить ремонт сквера на Белинского

Второй вариант обновления сквера несет идею молодости, символом которой является река. Все активности, которые будут происходить в парке, хотят привязать к водному источнику. Река берет начало от сада имени Павлика Морозова и заканчивается у памятного камня, который авторы концепции называют «символом совсем другой молодости». Кроме того, как и в первом случае, создатели планируют оборудовать спортплощадку, культурную, торговую и развлекательную зоны.

А пока с 7 по 14 февраля вы можете вносить изменения в предложения по формированию пространства. Свои варианты можно отправить на почту: sk.belinsky@gmail.com.

Фото в тексте: проектная документация.