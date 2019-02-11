Екатеринбуржцев позвали обсудить ремонт сквера на Белинского
Администрация Октябрьского района Екатеринбурга приглашает местных жителей на обсуждение реконструкции сквера на Белинского, которое состоится 15 февраля в 16:00 на Луначарского, 217. Напомним, сквер расположен между двумя перекрестками Белинского — Декабристов и Белинского — Куйбышева. Чиновники подготовили две концепции. Давайте посмотрим на них.
В первом эскизе главенствует идея — показать историю парка от истоков до сегодняшнего дня. Авторы проекта объясняют, что сначала здесь было поле, затем война, которая это поле уничтожила. После войны на месте сквера на Белинского высадили тополя в честь вернувшихся с фронта людей. Теперь сквер несет бремя памяти, но событийность его угасла, так считают создатели проекта. Поэтому они хотят вернуть жизнь аллее на Белинского путем наслоения истории. Но это не значит, что здесь будут только деревья. В планировку входят многофункциональные площадки, остановочный комплекс и фудкорт, транзитная и спортивная зоны, велодорожка, кинотеатр и зеленая комната.
Второй вариант обновления сквера несет идею молодости, символом которой является река. Все активности, которые будут происходить в парке, хотят привязать к водному источнику. Река берет начало от сада имени Павлика Морозова и заканчивается у памятного камня, который авторы концепции называют «символом совсем другой молодости». Кроме того, как и в первом случае, создатели планируют оборудовать спортплощадку, культурную, торговую и развлекательную зоны.
А пока с 7 по 14 февраля вы можете вносить изменения в предложения по формированию пространства. Свои варианты можно отправить на почту: sk.belinsky@gmail.com.
Фото в тексте: проектная документация.