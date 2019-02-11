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Екатеринбуржцам сделают скидку на билет в общественном транспорте

15:36, 11 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Владельцы карты «Мир» будут платить на четыре рубля меньше до 30 апреля.
С 1 февраля по 30 апреля при оплате проезда в общественном транспорте банковской картой «Мир» пассажир получит скидку в четыре рубля. Таким образом, поездка будет стоить 24, а не 28 рублей. Акцию санкционировал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, оператор, обслуживающий транспортные валидаторы, компания «И-сеть», и «Газпромбанк».

В пресс-службе мэрии объяснили, что екатеринбуржцы воспользовались картами «Мир» более 500 тысяч раз в прошлом году. Поэтому, чтобы поддержать национальную платежную систему, для горожан сделали скидку на проезд в общественном транспорте.

Напоминаем, что оплата банковской картой действует только в муниципальном общественном транспорте — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Коммерческие предприятия до сих пор не присоединились к этой системе.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, транспорт, Екатеринбург
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