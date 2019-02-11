Екатеринбуржцам сделают скидку на билет в общественном транспорте

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В пресс-службе мэрии объяснили , что екатеринбуржцы воспользовались картами « Мир» более 500 тысяч раз в прошлом году. Поэтому , чтобы поддержать национальную платежную систему , для горожан сделали скидку на проезд в общественном транспорте.





Напоминаем , что оплата банковской картой действует только в муниципальном общественном транспорте — метро , трамваях , троллейбусах и автобусах. Коммерческие предприятия до сих пор не присоединились к этой системе.

С 1 февраля по 30 апреля при оплате проезда в общественном транспорте банковской картойМир» пассажир получит скидку в четыре рубля. Таким образомпоездка будет стоить 24а не 28 рублей. Акцию санкционировал глава Екатеринбурга Александр Высокинскийоператоробслуживающий транспортные валидаторыкомпанияИ-сеть», иГазпромбанк».