Депутат гордумы предложил убрать железную дорогу из Екатеринбурга
15:50, 11 Февраль 2019
Александр Колесников считает, что без путей пробок в городе будет меньше.
Депутат гордумы Александр Колесников предложил убрать железнодорожные пути за пределы Екатеринбурга, чтобы избавиться от постоянных пробок. По словам народного избранника, без путей передвигаться по городу было бы проще. Колесникова цитирует пресс-служба мэрии Екатеринбурга со ссылкой на радио «Город FM».
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Я говорю о том, что у нас РЖД владеет путями, которые на данный момент проходят прямо по территории жилых районов. Так исторически сложилось. […] В Железнодорожном районе всегда будет проблема с транспортом, пока не решится вопрос с РЖД. К сожалению, на местном уровне здесь мало что можно решить. Поэтому я обратился с этим вопросом к депутату Государственной Думы Дмитрию Ионину. […] Я думаю, что мы этот вопрос когда-нибудь решим.
Ранее в интервью ЕТВ такую же идею высказывал архитектор Эдуард Кубенский.
Город бы преобразился. Екатеринбург уже вырос настолько, что ему необходимо два железнодорожных вокзала. Поэтому я предлагал разделить ветку Транссиба в районе Палкино, чтобы ветки путей «обнимали» город, проходя по его границам, а не пронзали, как сейчас. В этом случае один вокзал мог бы разместиться там, где сейчас сливаются Верхняя Пышма и Уралмаш, а второй — между Химмашем и Кольцово. И эти два вокзала можно было бы соединить метрополитеном. Получилось бы очень удобно.
Из нынешнего вокзала в этом случае можно было бы сделать музей, наподобие галереи Орсе в Париже, а на том месте, где сейчас железнодорожные пути, запретить что-либо строить. Там нужно разбить парк. Только представьте — широкая зеленая полоса через весь город! Но — без автомобильных дорог, только пути для замечательного футуристического трамвая, который мы все видели на «Иннопроме».
Из нынешнего вокзала в этом случае можно было бы сделать музей, наподобие галереи Орсе в Париже, а на том месте, где сейчас железнодорожные пути, запретить что-либо строить. Там нужно разбить парк. Только представьте — широкая зеленая полоса через весь город! Но — без автомобильных дорог, только пути для замечательного футуристического трамвая, который мы все видели на «Иннопроме».
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Кубенский считает идею здравой, но дорогостоящей.
При всей фантастичности это вполне реальный проект. В свое время я озвучивал идею Сергею Мямину, когда он еще был замглавы Екатеринбурга по капитальному строительству и землепользованию. И Сергей сказал: «Эд, послушай, идея хороша. И мы все уже посчитали. Ее реализация будет стоить 40 миллиардов.
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