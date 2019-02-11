Депутат гордумы предложил убрать железную дорогу из Екатеринбурга

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Из нынешнего вокзала в этом случае можно было бы сделать музей , наподобие галереи Орсе в Париже , а на том месте , где сейчас железнодорожные пути , запретить что-либо строить. Там нужно разбить парк. Только представьте — широкая зеленая полоса через весь город! Но — без автомобильных дорог , только пути для замечательного футуристического трамвая , который мы все видели на « Иннопроме».

Город бы преобразился. Екатеринбург уже вырос настолькочто ему необходимо два железнодорожных вокзала. Поэтому я предлагал разделить ветку Транссиба в районе Палкиночтобы ветки путейобнимали» городпроходя по его границама не пронзаликак сейчас. В этом случае один вокзал мог бы разместиться тамгде сейчас сливаются Верхняя Пышма и Уралмаша второй — между Химмашем и Кольцово. И эти два вокзала можно было бы соединить метрополитеном. Получилось бы очень удобно.