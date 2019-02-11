«Автомобилист» засветился в екатеринбургском метро
19:01, 11 Февраль 2019
Плакаты напоминают о знаковых победах хоккейной команды.
Плакаты в поддержку хоккейного «Автомобилиста» появились в екатеринбургском метро. Они напоминают о знаковых победных играх сезона, которые вывели команду в плей — офф. Сейчас «Автомобилист» занимает лидирующую строчку в восточной конференции КХЛ. В активе команды 87 очков. У ближайшего соперника «Барыса» из Астаны — 79.
«Автомобилист» 15 февраля проведет благотворительный матч, посвященный борьбе с детским раком. Соперником команды будет казанский «Ак Барс». В этот день на форме игроков появятся шевроны с золотыми лентами. После матча они попадут в сувенирные магазины команды. В фойе также установят сферу для сбора денег — вырученные средства потратят на покупку оборудования в центр детской онкологии.
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