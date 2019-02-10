На Химмаше 40 домов остались без отопления

Микрорайону Химмаш не повезло в эти выходные. Энергетики прекратили подачу тепла в 40 домах из-за аварии. Сейчас они устраняют повреждения на компенсаторе между ТК-31 и ТК-16, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Химмаш Энерго». Батареи начнут греть в квартирах Химмаша только завтра, 11 февраля, после 16 часов.

ГВС отключили на Профсоюзной, 12, 14, 45, 49, Исетской, 10, Караванной, 11, Орденоносцев 2, 4, 6 , 8, 10, Тружеников 2, 2а, 3, Грибоедова 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6А, 6б, 8, 9, 10, 12б, 11а, 7, 11, Бородина 11а, 11в, Косарева 1,1а, 1б, 3, 5, 7, Димитрова, 1, Пархоменко 8.

Кроме того, сократилось число троллейбусов № 1 и № 6. Электростанцию, от которой работает транспорт, затопило. Троллейбусы подключили к менее мощному резервному генератору, поэтому интервал движения пришлось увеличить. В качестве компенсации недостающего электротранспорта автобусных перевозчиков заставили увеличить рейсы на 19, 38 и 39 маршрутках с понедельника, 11 февраля.