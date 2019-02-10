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На Химмаше 40 домов остались без отопления

15:56, 10 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Тепло обещают вернуть ближе к вечеру 11 февраля.

Микрорайону Химмаш не повезло в эти выходные. Энергетики прекратили подачу тепла в 40 домах из-за аварии. Сейчас они устраняют повреждения на компенсаторе между ТК-31 и ТК-16, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Химмаш Энерго». Батареи начнут греть в квартирах Химмаша только завтра, 11 февраля, после 16 часов.

ГВС отключили на Профсоюзной, 12, 14, 45, 49, Исетской, 10, Караванной, 11, Орденоносцев 2, 4, 6 , 8, 10, Тружеников 2, , 3, Грибоедова 1, 2, , 3, 4, , 6, , , 8, 9, 10, 12б, 11а, 7, 11, Бородина 11а, 11в, Косарева 1,1а, , 3, 5, 7, Димитрова, 1, Пархоменко 8.

Кроме того, сократилось число троллейбусов № 1 и № 6. Электростанцию, от которой работает транспорт, затопило. Троллейбусы подключили к менее мощному резервному генератору, поэтому интервал движения пришлось увеличить. В качестве компенсации недостающего электротранспорта автобусных перевозчиков заставили увеличить рейсы на 19, 38 и 39 маршрутках с понедельника, 11 февраля.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Химмаш, тепло, авария, отопление, Екатеринбург
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