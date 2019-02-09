Троллейбусы Химмаша будут реже ходить из-за аварии на электростанции
16:45, 09 Февраль 2019
На время ремонта сократится интервал движения автобусов.
На электрической станции, от которой работают троллейбусы микрорайона Химмаш, произошла авария. Из-за прорыва трубы оборудование подтопило. Транспорт подключили к резервному генератору с меньшей мощностью, поэтому интервал движения придется увеличить. Ремонт на станции начнется 11 февраля. С этого времени реже будут ходить троллейбусы № 1 и № 6, сообщил вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов.
Чтобы справиться с пассажиропотоком, автобусным пееревозчикам дано указание увеличить количество машин на маршрутах № 19, № 38 и № 39. Троллейбусы будут работать в полную силу, когда специалисты просушат все оборудование.
ЕТВ взял большое интервью с Алексеем Бубновым, в котором он рассказал об отмене 024 маршрутки, транспортной реформе и борьбе с ГИБДД. Читайте здесь.
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