Троллейбусы Химмаша будут реже ходить из-за аварии на электростанции

На электрической станции , от которой работают троллейбусы микрорайона Химмаш , произошла авария. Из-за прорыва трубы оборудование подтопило. Транспорт подключили к резервному генератору с меньшей мощностью , поэтому интервал движения придется увеличить. Ремонт на станции начнется 11 февраля. С этого времени реже будут ходить троллейбусы № 1 и № 6 , сообщил вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов.





Чтобы справиться с пассажиропотоком , автобусным пееревозчикам дано указание увеличить количество машин на маршрутах № 19 , № 38 и № 39. Троллейбусы будут работать в полную силу , когда специалисты просушат все оборудование.



