В выходные екатеринбуржцев ждет долгожданное потепление

Неделя выдалась холодной, и это заставило изрядно понервничать екатеринбуржцев: машины не заводились, а ожидание автобуса превращалось в чудовищную муку. Но мороз отступает, а это значит, что можно расслабиться и не бояться, что снова не будешь чувствовать пальцы на руках или ногах.

В пятницу, 8 февраля, отголоски лютой зимы уже не будут витать в екатеринбургском воздухе. Зато начнет валить снег. Термометр покажет -16 утром и -12 градусов Цельсия днем, обещают нам синоптики Gismeteo. Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-12 метров в секунду. В субботу, 9 февраля, воздух станет еще теплее. Снег продолжит сыпать с пасмурного неба до обеда, но во второй половине дня выглянет солнце и осадки прекратятся. Температура поднимется до -11, ветер сменит направление на северо-западное и стихнет до пяти метров в секунду.

Воскресенье, 10 февраля, выдастся самым теплым. Снова пойдет снег. Днем столбик термометра поползет вверх и застрянет на отметке -4. Единственный минус — ветер снова усилится до 12 метров в секунду. Гулять разрешается, но в непродуваемой одежде.