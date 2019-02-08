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В Екатеринбурге дублер Серафимы Дерябиной закроют на четыре месяца

12:02, 08 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
На участке от дома №49/1 до здания №55/1 будут строить ливневую канализацию. Маршрут 047 изменит схему движения.

Дублер Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге частично закроют с 11 февраля: от дома № 49/1 до здания № 55/1 будут строить ливневую канализацию и водопроводы. Кроме того, на участке планируют заменить освещение и сделать новые поребрики, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Ремонт продлится до 20 июня 2019 года.

Если соберетесь на автомобиле в сторону Объездной дороги, ищите новые пути на карте:

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Фото: информационная карта Екатеринбурга

Теперь 047 маршрут, который ходит по дублеру Серафимы Дерябиной, изменит схему движения. От улицы Громова автобус вместо того, чтобы отправиться на Надчива Онуфриева и дублер, поедет по Громова — Начдива Онуфриева — Чкалова — Бардина. Обратно маршрут 047 станет ездить по Бардина и Громова. ЕТВ нарисовал синим и красным цветом два новых пути движения в одну сторону и обратно:

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, ремонт дорог, Администрация Екатеринбурга, автобусы, маршрут, перекрытие движения, перекрытие улиц, Екатеринбург
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