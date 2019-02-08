В Екатеринбурге дублер Серафимы Дерябиной закроют на четыре месяца

Дублер Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге частично закроют с 11 февраля: от дома № 49/1 до здания № 55/1 будут строить ливневую канализацию и водопроводы. Кроме того, на участке планируют заменить освещение и сделать новые поребрики, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Ремонт продлится до 20 июня 2019 года.

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