В Екатеринбурге дублер Серафимы Дерябиной закроют на четыре месяца
Дублер Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге частично закроют с 11 февраля: от дома № 49/1 до здания № 55/1 будут строить ливневую канализацию и водопроводы. Кроме того, на участке планируют заменить освещение и сделать новые поребрики, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Ремонт продлится до 20 июня 2019 года.
Если соберетесь на автомобиле в сторону Объездной дороги, ищите новые пути на карте:
Фото: информационная карта Екатеринбурга
Теперь 047 маршрут, который ходит по дублеру Серафимы Дерябиной, изменит схему движения. От улицы Громова автобус вместо того, чтобы отправиться на Надчива Онуфриева и дублер, поедет по Громова — Начдива Онуфриева — Чкалова — Бардина. Обратно маршрут 047 станет ездить по Бардина и Громова. ЕТВ нарисовал синим и красным цветом два новых пути движения в одну сторону и обратно: