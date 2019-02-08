Памятник «Седой Урал» на площади Обороны отремонтируют за миллион

Администрация Екатеринбурга хочет, чтобы кто-нибудь взялся за памятник «Седой Урал», который находится на площади Обороны. Подрядчику предстоит отремонтировать постамент, пишут в документах на госзакупках.

Победителю аукциона придется разобрать облицовку из тесаного камня, демонтировать бетонные конструкции, сделать подливку для новой отделки, а также подготовить распорки и каркас из арматурной сетки. После предварительных работ подрядчик сможет положить гранитную плитку на ступени, стены и крышку парапета. Кроме того, нужно увезти за собой мусор.