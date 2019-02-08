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Памятник «Седой Урал» на площади Обороны отремонтируют за миллион

09:15, 08 Февраль 2019
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Фото: Google.Карты
Подрядчику нужно восстановить постамент архитектурного объекта.

Администрация Екатеринбурга хочет, чтобы кто-нибудь взялся за памятник «Седой Урал», который находится на площади Обороны. Подрядчику предстоит отремонтировать постамент, пишут в документах на госзакупках.

Победителю аукциона придется разобрать облицовку из тесаного камня, демонтировать бетонные конструкции, сделать подливку для новой отделки, а также подготовить распорки и каркас из арматурной сетки. После предварительных работ подрядчик сможет положить гранитную плитку на ступени, стены и крышку парапета. Кроме того, нужно увезти за собой мусор.

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На восстановление памятника администрация готова потратить 1 042 688 рублей. Договор будет действовать до 14 июня 2019 года.

Напомним, екатеринбургская мэрия потратит еще 387 тысяч на ремонт парка, который тоже находится на площади Обороны. Сейчас там нет места для отдыха детей и взрослых, нормальных пешеходных троп и тротуаров без дефектов. Для реконструкции самой площади уже придумали две концепции: одна так и называется «Седой Урал», вторая — без имени.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, памятник, Ремонт, площадь Обороны, Екатеринбург
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