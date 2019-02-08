Депутаты одобрили строительство храма Святой Екатерины
15:26, 08 Февраль 2019
Участку сквера у театра Драмы присвоят статус земель религиозного значения.
Комиссия гордумы по городскому хозяйству согласовала перевод участка у театра Драмы в земли религиозного значения. Без этого невозможно строительства храма святой Екатерины. Окончательное решение примут на заседании 12 февраля, сообщил в пресс-службе гордумы.
Строительство храма Святой Екатерины должны начать летом, 2019 года. Планируется, что он будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Для туристических автобусов появится парковка на 47 мест. Вокруг храма обустроят пространство для проведения крестных ходов. А возле театра Драмы разобьют парк, чтобы жители не теряли привычное место отдыха. На вершине храма обустроят смотровую площадку с видом на пруд. Храм должны открыть в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга.
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