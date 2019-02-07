Поиск перевозчика на 024 маршрут в Екатеринбурге займет три месяца

Комитет по транспорту начал рассматривать варианты, которые позволят провести конкурс на 024 маршрут. Поручение дал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который до этого обсудил вопрос с депутатами гордумы, представителями общественности и транспортной сферы. Поиск перевозчика может затянуться на три месяца, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, 024 маршрут, который связывал Вторчермет и Сортировку отменили с 1 января 2019 года. Администрация Екатеринбурга не обратила внимание, что именно это направление пользуется большой популярностью у горожан. Местные жители начали протестовать и создали инициативную группу во «Вконтакте», где призывали к сбору подписей за возврашение маршрута. К екатеринбуржцам подключились и депутаты Госдумы, которые активно освещали данную тему в социальных сетях.