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Поиск перевозчика на 024 маршрут в Екатеринбурге займет три месяца

08:18, 07 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Комитет по транспорту рассматривает варианты проведения конкурса.

Комитет по транспорту начал рассматривать варианты, которые позволят провести конкурс на 024 маршрут. Поручение дал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который до этого обсудил вопрос с депутатами гордумы, представителями общественности и транспортной сферы. Поиск перевозчика может затянуться на три месяца, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, 024 маршрут, который связывал Вторчермет и Сортировку отменили с 1 января 2019 года. Администрация Екатеринбурга не обратила внимание, что именно это направление пользуется большой популярностью у горожан. Местные жители начали протестовать и создали инициативную группу во «Вконтакте», где призывали к сбору подписей за возврашение маршрута. К екатеринбуржцам подключились и депутаты Госдумы, которые активно освещали данную тему в социальных сетях.

Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.
Позднее администрация уральской столицы запустила автобус 57А, который теперь обслуживает часть 024 маршрута на Вторчермете (от 2-й Новосибирской до площади 1905 года), и маршрутку № 012, которая стала ездить из Академического на Сортировку. Она поворачивает налево на перекрестке Ленина — 8 Марта, тогда как раньше следовала направо.

ЕТВ пытался уехать с Вторчермета в 07:30 утра. Смотрите, как это было, в нашем видеорепортаже:
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Позднее мы проводили такой же эксперимент с новыми/старыми маршрутами на Сортировке. Эпизод № 2 смотрите ниже.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Вторчермет, сортировка, автобус, Администрация Екатеринбурга, транспорт, маршрутка 024, Екатеринбург
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