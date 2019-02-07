Куйвашев запустил проект развития территории под ЭКСПО-парк

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по реализации проекта «ВИЗ-правобережный». В не вошли министр строительства Михаил Волков, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, члены областного правительства и бизнесмены. Руководителем назначен вице-губернатор Сергей Швиндт. Группа должна разработать «дорожную карту» по освоению территории, зарезервированной под ЭКСПО, сообщили в департаменте информполитики региона.

В границах улиц Татищева, Юрия Исламова, Металлургов, Большого Конного полуострова и набережной Верх-Исетского пруда планируют построить современный район. В нем будут системы онлайн-мониторинга воздуха и воды, бесплатный WI-FI, умные парковки, остановки и энергоэффективное освещение.

В ближайшее время с участка под ЭКСПО-городок снимут резервацию. В ноябре Екатеринбург проиграл конкурс на право проведения всемирной выставки японской Осаке. Столица Урала вышла во второй этап голосования, но ей не хватило 37 баллов. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что ЭКСПО-парк, который проектировали два года, будут строить и без всемирной выставки. Его идею поддержалидепутаты Заксобрания и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Межеванием территории займется компания «ЛСР. Недвижимость-Урал», которой владеет екатеринбургский депутат Владимир Крицкий.