Екатеринбуржцы с лыжами смогут бесплатно ездить на автобусах один день

Жителей Екатеринбурга с лыжами будут бесплатно перевозить на общественном транспорте в день «Лыжни России-2019». Соревнования пройдут на 15 площадках города 9 февраля. главная трасса расположена в ЦПКиО, сообщили в пресс-службе мэрии. Лыжники уйдут на дистанцию в полдень.

Главные старты пройдут на полигоне «Старателль» в Нижнем Тагиле. Длина центрального маршрута составит 2022 метра, в честь 300-юбилея Танкограда. Для лыжников с 11:00 до 15:00 организуют трансфер от ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле.