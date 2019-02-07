Екатеринбуржцы с лыжами смогут бесплатно ездить на автобусах один день
14:59, 07 Февраль 2019
Спортсменов и экипировку доставят до трасс «Лыжни России-2019».
Жителей Екатеринбурга с лыжами будут бесплатно перевозить на общественном транспорте в день «Лыжни России-2019». Соревнования пройдут на 15 площадках города 9 февраля. главная трасса расположена в ЦПКиО, сообщили в пресс-службе мэрии. Лыжники уйдут на дистанцию в полдень.
Главные старты пройдут на полигоне «Старателль» в Нижнем Тагиле. Длина центрального маршрута составит 2022 метра, в честь 300-юбилея Танкограда. Для лыжников с 11:00 до 15:00 организуют трансфер от ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле.
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