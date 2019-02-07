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Екатеринбуржцы с лыжами смогут бесплатно ездить на автобусах один день

14:59, 07 Февраль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Спортсменов и экипировку доставят до трасс «Лыжни России-2019». 

Жителей Екатеринбурга с лыжами будут бесплатно перевозить на общественном транспорте в день «Лыжни России-2019». Соревнования пройдут на 15 площадках города 9 февраля. главная трасса расположена в ЦПКиО, сообщили в пресс-службе мэрии. Лыжники уйдут на дистанцию в полдень.

Главные старты пройдут на полигоне «Старателль» в Нижнем Тагиле. Длина центрального маршрута составит 2022 метра, в честь 300-юбилея Танкограда. Для лыжников с 11:00 до 15:00 организуют трансфер от ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле.

Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Нижний Тагил, Екатеринбург, Лыжня России, лыжи, лыжные гонки
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