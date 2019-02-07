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Без фиксиков и могилок: екатеринбуржцы обсудят развитие ЦПКиО

12:21, 07 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Городские власти готовы поговорить с горожанами о благоустройстве парка лично.

Екатеринбуржцам предложили обсудить планы развития ЦПКиО лично. Мэр уральской столицы Александр Высокинский решил, что горожанам надо не только сообщать, что делает власть, но и приглашать к участию в благоустройстве. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, точную дату и время встречи городские власти назовут позже.

Ранее Александр Высокинский объявил конкурс концепций по развитию парка Маяковского. Участники должны были разработать летнее и зимнее оформление ЦПКиО. Кроме дизайнеров и архитекторов попробовать себя могли и те, кто не имеет профильного образования. Сейчас уже есть несколько концепций, но глава Екатеринбурга хочет, чтобы горожане дополнили их или предложили что-нибудь еще.

В январе мэрия рассмотрела первый вариант, который представило управление культуры администрации Екатеринбурга. Согласно этому проекту парк будет обновляться в три этапа. Полностью реализовать задумку хотят к 2030 году. Надеемся, что в проектах развития ЦПКиО не будет фиксиков, карасиков и могилок, которые так любил прежний директор Роман Шадрин. Последнее творение, которым прославился генерал, — гигантский пельмень.

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Роман Шадрин обиделся, что общественность снова не оценила его труды, а затем решил уйти с должности. В январе он написал заявление на увольнение. До этого экс-директор мечтал о том, чем займется на пенсии. В эфире радиостанции «Серебряный дождь» он вспоминал о своем отце, который был строителем, и говорил о том, что хочет мастерить табуретки и стульчики. После увольнения Роман Шадрин заявил, что поедет во Владивосток.

Новый директор ЦПКиО никак не сможет влиять на развитие парка. Вице-мэр по внутренней политике Анатолий Гагарин сообщил, что новый руководитель будет выполнять поддерживающую функцию и четко следовать концепции, которую ему предложат. Временно парк возглавит один из заместителей Шадрина.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, ЦПК и ОН, благоустройство, инфраструктура, Администрация Екатеринбурга, парк, ЦПКиО, Екатеринбург
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