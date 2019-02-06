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В Екатеринбурге введут ограничения из-за кори: заболевших уже 23

18:22, 06 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Без прививки перестанут пускать в образовательные учреждения города.

В Екатеринбурге с 8 февраля начнут действовать новые ограничения против распространения кори. Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций одобрила их из-за увеличения количества заболевших до 23 человек. Все они не были привиты, сообщили в пресс-службе мэрии. За весь 2018 год в столице Урала корью заболели только 5 человек.

До отмены распоряжения в образовательные учреждения не будут пускать непривитых от кори студентов, преподавателей, учеников, воспитанников детских садов и рабочий персонал.

Жители, в возрасте до 35 лет, должны быть дважды привиты от кори. Детям обычно ставят прививку в год и в шесть лет. Если этот график был нарушен, то нужно поставить две прививки с интервалом в шесть месяцев для детей и с интервалом в три месяца для взрослых. Корь опасна тем, что вызывает осложнения на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему вплоть до смертельного исхода.

Сейчас бесплатную вакцину против кори можно поставить во всех территориальных поликлиниках Екатеринбурга. Прививочные кабинеты работают даже по субботам. Принимают даже иностранцев.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, корь, ограничения, эпидемия, карантин
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