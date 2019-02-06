Штаб-квартира РМК в Екатеринбурге обрела лицо





В 2013 году РМК провела ребрендинг — грани и цвета нового логотипа объединились в стрелу , символизирующую движение вперед. »Цветовая палитра отражает как цвета российского флага ( белый , синий , красный), подчеркивая гордость за историю России , так и многообразие оттенков меди в ее различных формах», — говорится на сайте РМК.

Екатеринбургская штаб-квартира РМК обзавелась эмблемой медной компании. Фотографию здания в свой Facebook выложила завотделом PR в Музее Клера Татьяна Мосунова.