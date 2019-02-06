Штаб-квартира РМК в Екатеринбурге обрела лицо
15:54, 06 Февраль 2019
На здании появился логотип медной компании.
Екатеринбургская штаб-квартира РМК обзавелась эмблемой медной компании. Фотографию здания в свой Facebook выложила завотделом PR в Музее Клера Татьяна Мосунова.
В 2013 году РМК провела ребрендинг — грани и цвета нового логотипа объединились в стрелу, символизирующую движение вперед. »Цветовая палитра отражает как цвета российского флага (белый, синий, красный), подчеркивая гордость за историю России, так и многообразие оттенков меди в ее различных формах», — говорится на сайте РМК.
Штаб-квартиру РМК начали строить в 2015 году. Прообразом фасада здания, которое члены Градсовета Екатеринбурга прозвали ананасом, стала кристаллическая решетка меди. Штаб-квартира РМК уже выросла до проектных 87,5 метров, всего здесь 15 этажей. К концу 2019 года здание должны открыть: строительство замедлялось из-за санкций.
Екатеринбуржцам рекомендуют купить сказочный замок для жилья
Где расположился особняк, продавцы не указали, но попросили за него 120 миллионов рублей.
Новое и интересное
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Полюбить себя и похудеть
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго