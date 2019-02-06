Марчевский отказался от борьбы за пост директора цирка

25 января Беляков вызвал Анатолия Марчевского в Москву и предложил стать худруком екатеринбургского цирка. Когда экс-директор уже практически согласился и был готов обсуждать планы на будущее, его опять вызвали в столицу и зачитали приказ об отставке за грубое нарушение трудовых обязанностей. Впрочем, Марчевский особенно не унывает. Судя по всему, бессменный руководитель екатеринбургского цирка решил прекратить борьбу за свой пост.