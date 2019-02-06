Марчевский отказался от борьбы за пост директора цирка
18:51, 06 Февраль 2019
Уволенный уральский клоун планирует жить и радоваться жизни.
Директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского все-таки отправили в отставку. Кадровое решение случилось 1 февраля: самого известного клоуна Урала уволил врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков. Об этом ЕТВ рассказал сам Марчевский.
25 января Беляков вызвал Анатолия Марчевского в Москву и предложил стать худруком екатеринбургского цирка. Когда экс-директор уже практически согласился и был готов обсуждать планы на будущее, его опять вызвали в столицу и зачитали приказ об отставке за грубое нарушение трудовых обязанностей. Впрочем, Марчевский особенно не унывает. Судя по всему, бессменный руководитель екатеринбургского цирка решил прекратить борьбу за свой пост.
Анатолий Марчевский
депутат ЗакСо Свердловской области, бывший клоун
Да, такое решение приняло руководство. Но я с хорошим настроением хожу по улицам, зритель подходит и благодарит. Мне есть чем гордиться. Мы создали отличный имидж цирка в городе, стране и мире. Буду или бороться? Мои дальнейшие планы — жить и радовать жизни.
В конце октября Росцирк ликвидировал должность директора — художественного руководителя, которую 25 лет занимал Анатолий Марчевский. Отверженный руководитель говорил, что его увольнение — это избавление от неугодных. 10 декабря Марчевский попытался вернуться на работу, но не нашел в цирке своего кабинета и сейфа.
В Свердловской области клоуна поддержали цирковые и коллеги-депутаты (Марчевский занимает пост в региональном Заксобрании). Группа из 17 парламентариев, общественников и руководителей ветеранских организаций хотела, чтобы екатеринбургский цирк передали региональной власти. Такой же точки зрения придерживается губернатор Евгений Куйвашев.
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