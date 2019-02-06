Колледж Ползунова в Екатеринбурге закрыли на карантин
Колледж Ползунова в Екатеринбурге закрыли на карантин сегодня, 6 февраля. Приказ подписал директор учебного заведения Андрей Козлов. Пока карантин будет действовать по 9 февраля, но его могут продлить.
В приказе указано, что на каждом факультете (отделении) отсутствуют от 57 до 82% студентов. А образовательный процесс можно приостановить уже тогда, когда нет 30% из списка студентов.
Теперь учащиеся находятся на дистанционном обучении: они получают задания от преподавателей по интернету, а затем выполняют их дома. Педагогический состав домой не отправили. У преподавателей есть много бумажной работы.
Напомним, в конце января мэр Екатеринбурга Александр Высокинский закрыл на карантин все школы города. Тогда же заговорили о том, что нужно закрыть ВУЗы. Позднее власти объявили, что карантин продлится минимум неделю. Его не сняли до сих пор. Но уже на 1 февраля в уральской столице зафиксировали, что заболевших ОРВИ и гриппом стало втрое меньше, чем за семь дней до этого.