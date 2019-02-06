Колледж Ползунова в Екатеринбурге закрыли на карантин сегодня, 6 февраля. Приказ подписал директор учебного заведения Андрей Козлов. Пока карантин будет действовать по 9 февраля, но его могут продлить.

В приказе указано, что на каждом факультете (отделении) отсутствуют от 57 до 82% студентов. А образовательный процесс можно приостановить уже тогда, когда нет 30% из списка студентов.