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Гостиницу «Исеть» в Екатеринбурге могут отремонтировать по концессии

15:54, 06 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Конкурс объявят во втором квартале 2019 года.

Екатеринбургской гостиницей «Исеть» планируют поделиться с концессионерами. На такой шаг решили пойти, чтобы отремонтировать здание, но оставить его в ведении Свердловской области, рассказали ЕТВ в министерстве инвестиций и развития региона.

Сейчас уже разрабатывается конкурсная документация для заключения соглашения. В частности, специалисты рассчитывают технико-экономические параметры. Конкурс на поиск инвестора планируют организовать во втором квартале 2019 года.

Напомним, гостиница «Исеть» является памятником конструктивизма. В свое время она была одной из первых городских высоток, там располагалось общежитие сотрудников НКВД. Сейчас здание закрыто на ремонт, попасть туда можно было на Уральской индустриальной биеннале, которая проходила там в 2016 году.

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В том же году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился в Минкульт РФ и Росимущество с просьбой передать «Исеть» в региональную собственность. Он аргументировал это тем, что гостиница станет объектом инфраструктуры Екатеринбурга к ЧМ-2018. Спустя месяц Минкульт РФ поддержал передачу «Исети» Свердловской области.

Затем на заседании свердловского Заксобрания гостиницу решили отдать под крыло ГУП «Инэкспо». Предприятие должно было вернуть «Исеть» в нормальное состояние. Это возможно только в том случае, если будет инвестор. Объекту конструктивизма нужен ремонт перекрытий и стен. Один из вариантов — сделать арт-отель с индивидуальным дизайном в каждом номере.

Об истории гостиницы «Исеть» ЕТВ рассказывал ранее.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Ремонт, инвестиции, Гостиница «Исеть», Свердловская область , Екатеринбург
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