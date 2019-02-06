Гостиницу «Исеть» в Екатеринбурге могут отремонтировать по концессии
Екатеринбургской гостиницей «Исеть» планируют поделиться с концессионерами. На такой шаг решили пойти, чтобы отремонтировать здание, но оставить его в ведении Свердловской области, рассказали ЕТВ в министерстве инвестиций и развития региона.
Сейчас уже разрабатывается конкурсная документация для заключения соглашения. В частности, специалисты рассчитывают технико-экономические параметры. Конкурс на поиск инвестора планируют организовать во втором квартале 2019 года.
Напомним, гостиница «Исеть» является памятником конструктивизма. В свое время она была одной из первых городских высоток, там располагалось общежитие сотрудников НКВД. Сейчас здание закрыто на ремонт, попасть туда можно было на Уральской индустриальной биеннале, которая проходила там в 2016 году.
В том же году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился в Минкульт РФ и Росимущество с просьбой передать «Исеть» в региональную собственность. Он аргументировал это тем, что гостиница станет объектом инфраструктуры Екатеринбурга к ЧМ-2018. Спустя месяц Минкульт РФ поддержал передачу «Исети» Свердловской области.
Затем на заседании свердловского Заксобрания гостиницу решили отдать под крыло ГУП «Инэкспо». Предприятие должно было вернуть «Исеть» в нормальное состояние. Это возможно только в том случае, если будет инвестор. Объекту конструктивизма нужен ремонт перекрытий и стен. Один из вариантов — сделать арт-отель с индивидуальным дизайном в каждом номере.
Об истории гостиницы «Исеть» ЕТВ рассказывал ранее.