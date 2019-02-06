Гостиницу «Исеть» в Екатеринбурге могут отремонтировать по концессии

Екатеринбургской гостиницей «Исеть» планируют поделиться с концессионерами. На такой шаг решили пойти, чтобы отремонтировать здание, но оставить его в ведении Свердловской области, рассказали ЕТВ в министерстве инвестиций и развития региона.

Сейчас уже разрабатывается конкурсная документация для заключения соглашения. В частности, специалисты рассчитывают технико-экономические параметры. Конкурс на поиск инвестора планируют организовать во втором квартале 2019 года.

Напомним, гостиница «Исеть» является памятником конструктивизма. В свое время она была одной из первых городских высоток, там располагалось общежитие сотрудников НКВД. Сейчас здание закрыто на ремонт, попасть туда можно было на Уральской индустриальной биеннале, которая проходила там в 2016 году.