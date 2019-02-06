Бесплатное питание — повод для гордости: ЕР отчитала депутата Дерягину
18:10, 06 Февраль 2019
Депутат свердловского парламента от партии власти Владимир Власов не видит никаких причин, чтобы отказаться от этой практики в школах.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Владимир Власов заявил, что инициатива Елены Дерягиной беспочвенна. Ранее депутатка гордумы предложила отказаться от бесплатного школьного питания в начальных классах. Власова цитирует официальный сайт «Единой России».
«Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией «Единая Россия» о возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых, является предметом для гордости. Ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется субсидия в размере около трех миллиардов рублей, подключены также и муниципальные бюджеты. И отказываться от этой практики нет никаких причин, — заявил Владимир Власов.
Бесполезность субсидий Елена Дерягина объясняла тем, что многие дети не едят в школьной столовой, а приносят обед из дома. Из-за этого возникает большое количество пищевых отходов. Однако против такой инициативы выступил вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов. «Ничего не может быть лучше организованного питания. У нас в некоторых семьях дети впервые знакомятся со здоровым питанием в школе. Контейнеры не должны разрушить то, что создано», — заявил он.
ЕТВ уже рассказывал, по какой схеме работают столовые в школах Екатеринбурга и что нужно менять, чтобы ученики ели с удовольствием. Читайте здесь.
Видео: ЕТВ
Новое и интересное
Бюджетные трудности
События
О чем думают депутаты гордумы накануне принятия бюджета на 2019 год.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».