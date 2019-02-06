Бесплатное питание — повод для гордости: ЕР отчитала депутата Дерягину

Бесполезность субсидий Елена Дерягина объясняла тем , что многие дети не едят в школьной столовой , а приносят обед из дома. Из-за этого возникает большое количество пищевых отходов. Однако против такой инициативы выступил вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов. « Ничего не может быть лучше организованного питания. У нас в некоторых семьях дети впервые знакомятся со здоровым питанием в школе. Контейнеры не должны разрушить то , что создано», — заявил он.



