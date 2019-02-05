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В метро Екатеринбурга привезут восемь вагонов из Московской области

08:52, 05 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Аукцион выиграла компания, которая входит в «Трансмашхолдинг».

Екатеринбургский метрополитен пополнится восемью новыми вагонами. Они приедут из города Мытищи, который расположен к северо-востоку от центра Москвы. Именно там находится компания «Метровагонмаш», которая выиграла аукцион.

«Метровагонмаш» входит в «Трансмашхолдинг», который поставляет вагоны для метрополитена российской столицы. Предприятие предложило цену на 76 миллионов ниже начальной стоимости — 486 миллионов рублей. Как ранее писал ЕТВ, компания должна доставить в Екатеринбург четыре промежуточных и четыре головных вагона синего цвета. В электродепо «Калиновское» товар протестируют, и уже потом новенькие вагоны выйдут на работу в метро.

После новогодних праздников мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проехал в местном метро с журналистами и рассказал, почему стоимость жетона повысится на три-пять рублей. Деньги нужны для обновления парка вагонов. В частности, в 2019 году планируют отремонтировать 11 составов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Москва, госзакупки, вагон, Метрополитен, Екатеринбург
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