В метро Екатеринбурга привезут восемь вагонов из Московской области

Екатеринбургский метрополитен пополнится восемью новыми вагонами. Они приедут из города Мытищи, который расположен к северо-востоку от центра Москвы. Именно там находится компания «Метровагонмаш», которая выиграла аукцион.

«Метровагонмаш» входит в «Трансмашхолдинг», который поставляет вагоны для метрополитена российской столицы. Предприятие предложило цену на 76 миллионов ниже начальной стоимости — 486 миллионов рублей. Как ранее писал ЕТВ, компания должна доставить в Екатеринбург четыре промежуточных и четыре головных вагона синего цвета. В электродепо «Калиновское» товар протестируют, и уже потом новенькие вагоны выйдут на работу в метро.

После новогодних праздников мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проехал в местном метро с журналистами и рассказал, почему стоимость жетона повысится на три-пять рублей. Деньги нужны для обновления парка вагонов. В частности, в 2019 году планируют отремонтировать 11 составов.