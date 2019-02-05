В мэрии отчитались, что вывезли из Екатеринбурга 8 тысяч тонн снега
14:45, 05 Февраль 2019
Горожане все равно критикуют власть за некачественную уборку уральской столицы.
Дорожные службы Екатеринбурга за прошедшие сутки вывезли более 8 тысяч тонн снега с улиц города. Об этом отчитались в пресс-службе мэрии.
За три дня февраля в уральской столице выпало 18 миллиметров осадков, поэтому, как утверждают власти, службы благоустройства города работают в усиленном режиме. Основной объем работ выполняется в темное время суток, но работы не останавливаются и днем, уверяют в мэрии. Всего с пятницы до понедельника на улично-дорожной сети города работали 1,5 тысяч человек и почти столько же единиц техники. На дороги высыпали 374 тонны противогололедного материала, а на пешеходные зоны — 94 тонны мелкофракционного щебня.
Уборка хоть и ведется круглосуточно, как распортуют в горадминистрации, все равно вызывает критику со стороны обычных горожан и общественников. Например, Алексей Беззуб на своей странице в Facebook сравнил, как чистят от снега Екатеринбург и Тюмень, и в этом сравнении победила последняя.
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