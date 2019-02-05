В мэрии отчитались, что вывезли из Екатеринбурга 8 тысяч тонн снега





Дорожные службы Екатеринбурга за прошедшие сутки вывезли более 8 тысяч тонн снега с улиц города. Об этом отчитались в пресс-службе мэрии.

За три дня февраля в уральской столице выпало 18 миллиметров осадков, поэтому, как утверждают власти, службы благоустройства города работают в усиленном режиме. Основной объем работ выполняется в темное время суток, но работы не останавливаются и днем, уверяют в мэрии. Всего с пятницы до понедельника на улично-дорожной сети города работали 1,5 тысяч человек и почти столько же единиц техники. На дороги высыпали 374 тонны противогололедного материала, а на пешеходные зоны — 94 тонны мелкофракционного щебня.