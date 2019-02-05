В Екатеринбурге убрали 15 опасных детских горок

Госавтоинспекция Екатеринбурга продолжает рейд «Горка», во время которого она ищет опасные склоны в уральской столице. С десятого декабря 2018 года в Екатеринбурге ликвидировали 15 опасных для детей горок. В частности, коммунальщики засыпали склоны по Реактивной, 87, Кузнецова, 4А, Армавирской, 26А, перекрестке Советская — Шевченко, рассказали ЕТВ в отделении пропаганды екатеринбургской ГИБДД.

Напомним, если вы увидели сомнительную горку, то можете сообщить о ней на почту: gorkaekb@mail.ru. Кроме того, можно позвонить в управляющую компанию, за которой закреплена территория с горкой, или по телефону 02. Рейд продлится до 1 марта 2019 года.

ЕТВ разбирался, как должен выглядеть идеальный склон для катания.