В Екатеринбурге убрали 15 опасных детских горок
13:37, 05 Февраль 2019
Госавтоинспекция нашла плохие склоны на Реактивной, Кузнецова, Армавирской и перекрестке Советская – Шевченко.
Госавтоинспекция Екатеринбурга продолжает рейд «Горка», во время которого она ищет опасные склоны в уральской столице. С десятого декабря 2018 года в Екатеринбурге ликвидировали 15 опасных для детей горок. В частности, коммунальщики засыпали склоны по Реактивной, 87, Кузнецова, 4А, Армавирской, 26А, перекрестке Советская — Шевченко, рассказали ЕТВ в отделении пропаганды екатеринбургской ГИБДД.
Напомним, если вы увидели сомнительную горку, то можете сообщить о ней на почту: gorkaekb@mail.ru. Кроме того, можно позвонить в управляющую компанию, за которой закреплена территория с горкой, или по телефону 02. Рейд продлится до 1 марта 2019 года.
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