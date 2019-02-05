Red Pepper Film сняли рекламу йогурта с Иваном Дорном
15:41, 05 Февраль 2019
Музыкант лежит в ванной и обливается напитком.
Екатеринбургское рекламное агентство Red Pepper Film выпустило рекламный ролик йогурта Epica с музыкантом Иваном Дорном.
На видео Дорн обливается йогуртом в ванной, тем самым пародируя моделей, которые снимаются в современных рекламных роликах средств личной гигиены. «Ваня никогда в жизни на такое не согласится!» — подписали видео рекламщики и анонсировали выход совместного проекта «Че такие кислые» с йогуртом Epica 7 февраля.
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