Екатеринбург обменял местных депутатов на омский телеканал
13:42, 05 Февраль 2019
ЕТВ подписал договор о сетевом партнерстве с каналом «Продвижение».
Телеканал ЕТВ теперь вещает с сетевым партнером. Канал «Продвижение», входящий в международный медиахолдинг »МКР-МЕДИА», и ЕТВ, вещающий в Екатеринбурге и Свердловской области, подписали договор о сетевом партнерстве.
Мы видим, что региональное телевидение сейчас испытывает трудности. Уже понятно, что рассчитывать на поддержку государства или федеральных коллег не стоит. Потому, мне кажется, мы с коллегами из Омска сейчас закладываем тренд, который подхватят и другие регионы. Давайте объединяться и продолжать давать местному зрителю качественный региональный контент в том объеме, на который он рассчитывает, ведь запрос на местную тематику никуда не делся.
Полюбившиеся зрителям программы ЕТВ останутся в совместной сетке вещания на привычном месте, но теперь будут дополняться высококачественным контентом нового сетевого партнера.
«В своих презентациях мы всегда подчёркиваем, что „Продвижение“ — это канал для семейного просмотра, который не страшно включить всей семьёй в любое время суток. Мы очень тщательно относимся к отбору контента, не допуская появления в эфире откровенной чернухи, ненависти, оскорбительных кадров и кровавых сцен, а также рекламы сомнительного качества — так называемых „телевикторин“ или услуг гадалок», — заявил заместитель генерального директора МКР-МЕДИА по вещанию Роман Климас.
В Екатеринбурге заработала «горячая линия» по зачислению детей в школы
Местные жители могут пожаловаться в прокуратуру с 9:00 до 18:00 в будние дни.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.