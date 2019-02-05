Екатеринбург обменял местных депутатов на омский телеканал

Мы видим , что региональное телевидение сейчас испытывает трудности. Уже понятно , что рассчитывать на поддержку государства или федеральных коллег не стоит. Потому , мне кажется , мы с коллегами из Омска сейчас закладываем тренд , который подхватят и другие регионы. Давайте объединяться и продолжать давать местному зрителю качественный региональный контент в том объеме , на который он рассчитывает , ведь запрос на местную тематику никуда не делся.

Владимир Злоказов, гендиректор «Студии 41»