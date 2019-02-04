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Заброшенную гостиницу у цирка снесут к 300-летию Екатеринбурга 

17:52, 04 Февраль 2019
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Фото: wikimapia
Здание пытались достроить с 1995 года. 

Мэрия Екатеринбурга планирует снести недостроенную гостиницу рядом с цирком к 2023 году. Работы входят в предварительный перечень мероприятий по подготовке к празднованию 300-летию города, сообщил вице-мэр по внутренней политики Анатолий Гагариин.

Российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели» начала возводить здание из красного кирпича в 1995 году. Через два года работы на площадке прекратились и предприятие заявило о ликвидации. Из-за экономического кризиса здание простояло до 2002 года, а потом перешло в собственность ТДЦ «Мегаполиса». Новый собственник планировал открыть в нем торговый центр, но строительство снова заморозили.

Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, 300-летие , снос, гостиница, Свердловская область , Екатеринбург
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