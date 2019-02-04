Заброшенную гостиницу у цирка снесут к 300-летию Екатеринбурга 

Мэрия Екатеринбурга планирует снести недостроенную гостиницу рядом с цирком к 2023 году. Работы входят в предварительный перечень мероприятий по подготовке к празднованию 300-летию города, сообщил вице-мэр по внутренней политики Анатолий Гагариин.

Российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели» начала возводить здание из красного кирпича в 1995 году. Через два года работы на площадке прекратились и предприятие заявило о ликвидации. Из-за экономического кризиса здание простояло до 2002 года, а потом перешло в собственность ТДЦ «Мегаполиса». Новый собственник планировал открыть в нем торговый центр, но строительство снова заморозили.