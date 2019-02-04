Весной в Октябрьском районе Екатеринбурга посадят цветы за 1,5 млн

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется цветами на территории Октябрьского района. На озеленение она готова потратить 1,5 миллиона рублей. Такая сумма указана в документах на госзакупках.

Заказчик требует, чтобы победитель аукциона посадил цветы на площади Обороны, Луначарского, 222, пересечении улиц Машинная и Луганская, транспортной развязке переулка Базовый и Сибирского тракта, а также на Латвийской. При этом цветы должны быть не какие попало, а определенного сорта: алиссум, агератум, бегония, бархатцы, кохия, петуния, цинерария и колеус.