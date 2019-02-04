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Весной в Октябрьском районе Екатеринбурга посадят цветы за 1,5 млн

09:44, 04 Февраль 2019
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Бегония
Фото: pixabay
Ухаживать за растениями придется до конца июня.

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется цветами на территории Октябрьского района. На озеленение она готова потратить 1,5 миллиона рублей. Такая сумма указана в документах на госзакупках.

Заказчик требует, чтобы победитель аукциона посадил цветы на площади Обороны, Луначарского, 222, пересечении улиц Машинная и Луганская, транспортной развязке переулка Базовый и Сибирского тракта, а также на Латвийской. При этом цветы должны быть не какие попало, а определенного сорта: алиссум, агератум, бегония, бархатцы, кохия, петуния, цинерария и колеус.

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В стоимость услуг входит не только устройство цветников, но и их содержание: прополка, рыхление, полив, погрузка и вывоз растительных отходов. Также администрация хочет, чтобы цветы на площади Обороны появились накануне Дня Победы. Заниматься растениями подрядчику придется до 24 июня 2019 года.

Напомним, ранее ЕТВ писал, что парк на площади Обороны благоустроят за 387 тысяч рублей. Там сделают места для отдыха детей и взрослых, отремонтируют пешеходные дорожки и придумают зимнее оформление сквера. Недавно екатеринбуржцев пригласили обсудить две концепции нового парка.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, госзакупки, Октябрьский район, благоустройство, цветы, цветник, Екатеринбург
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