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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга заменят старые ограждения

10:19, 04 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Мэрия города заплатит за работу 2,1 миллиона рублей.

Мэрия Екатеринбурга потратит 2,1 миллиона рублей на замену старых ограждений в Орджоникидзевском районе города. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

Победитель тендера должен будет заменить 371 секцию ограждений с разными параметрами: 180 штук 2780*750 миллиметров, 15 штук 2100*700, 65 штук 2100*900, 56 частей 2780*500, 25 штук 3200*1000, по десять штук размером 2400*800, 2000*1100, 2300*1050 миллиметров. Контракт планируют заключить на весь 2019 год.

Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, госзакупки, ограждения, Орджоникидзевский район, Екатеринбург
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