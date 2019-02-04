В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга заменят старые ограждения

Мэрия Екатеринбурга потратит 2,1 миллиона рублей на замену старых ограждений в Орджоникидзевском районе города. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

Победитель тендера должен будет заменить 371 секцию ограждений с разными параметрами: 180 штук 2780*750 миллиметров, 15 штук 2100*700, 65 штук 2100*900, 56 частей 2780*500, 25 штук 3200*1000, по десять штук размером 2400*800, 2000*1100, 2300*1050 миллиметров. Контракт планируют заключить на весь 2019 год.