В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга заменят старые ограждения
10:19, 04 Февраль 2019
Мэрия города заплатит за работу 2,1 миллиона рублей.
Мэрия Екатеринбурга потратит 2,1 миллиона рублей на замену старых ограждений в Орджоникидзевском районе города. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.
Победитель тендера должен будет заменить 371 секцию ограждений с разными параметрами: 180 штук 2780*750 миллиметров, 15 штук 2100*700, 65 штук 2100*900, 56 частей 2780*500, 25 штук 3200*1000, по десять штук размером 2400*800, 2000*1100, 2300*1050 миллиметров. Контракт планируют заключить на весь 2019 год.
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