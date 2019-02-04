В екатеринбургском парке Маяковского закрыли каток и аттракционы

Два дня в ЦПКиО имени В. В. Маяковского не будут работать каток и аттракционы. Запрет на развлечения ввели на 4 и 5 февраля, сообщают в группе парка в соцсетях. Временные ограничения связаны с тем, что в Екатеринбург пришли морозы. Но если вам неожиданно захочется прогуляться, сам ЦПКиО открыт с 06:00 до 24:00. Подробнее о том, стоит ли в ближайшие дни выходить на улицу, вы можете узнать из нашего прогноза погоды.

Напомним, у ЦПКиО должен смениться директор. Бывший управляющий парком Роман Шадрин уволился в январе. Незадолго до этого он рассуждал, чем займется на пенсии: в эфире радиостанции «Серебряный дождь» Шадрин вспоминал о своем отце и говорил, что хочет мастерить табуретки. Уже после увольнения экс-директор заявил, что запланировал поездку во Владивосток.