В Екатеринбурге за три дня выпал почти весь февральский снег
09:15, 04 Февраль 2019
Общественники уже успели раскритиковать уборку уральской столицы.
За первые три дня февраля в Екатеринбурге выпало 18 миллиметров осадков. При этом средняя февральская норма — 19-20 миллиметров, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. Активный снегопад начался еще в январе и продолжается, несмотря на лютые морозы.
Уборка хоть и ведется круглосуточно, как уверяют в горадминистрации, все равно вызывает критику со стороны обычных горожан и общественников. Так, Алексей Беззуб на своей странице в Facebook сравнил, как чистят от снега Екатеринбург и Тюмень, и в этом сравнении победила последняя.
Уборка хоть и ведется круглосуточно, как уверяют в горадминистрации, все равно вызывает критику со стороны обычных горожан и общественников. Так, Алексей Беззуб на своей странице в Facebook сравнил, как чистят от снега Екатеринбург и Тюмень, и в этом сравнении победила последняя.
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