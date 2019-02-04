В Екатеринбурге за три дня выпал почти весь февральский снег

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Уборка хоть и ведется круглосуточно , как уверяют в горадминистрации , все равно вызывает критику со стороны обычных горожан и общественников. Так , Алексей Беззуб на своей странице в Facebook сравнил , как чистят от снега Екатеринбург и Тюмень , и в этом сравнении победила последняя.

За первые три дня февраля в Екатеринбурге выпало 18 миллиметров осадков. При этом средняя февральская норма — 19-20 миллиметроврассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. Активный снегопад начался еще в январе и продолжаетсянесмотря на лютые морозы.