В Екатеринбурге на площади 1905 года открыли парковку

Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге вновь работает в прежнем режиме. Ледовый городок, который был там до 27 января, демонтировали за неделю. Теперь автомобилисты могут радоваться, что им не придется оставлять машину за тридевять земель.

Напомним, этой зимой ледовый городок посвятили бажовским сказам. Кроме того, мэрия решила провести эксперимент и установить на площади живые елки. За месяц ледовый городок в центре Екатеринбурга посетили 600 тысяч человек.