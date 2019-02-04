Шахрин, Окунев и Карапетян вошли в совет при Шарташском лесопарке

Сформирован экспертный совет при Шарташском лесном парке. В него вошли лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, архитектор Ашот Карапетян, руководитель детско-молодежной общественной организации «Каравелла» Лариса Крапивина, предприниматель Юрий Окунев, депутат городской Думы Екатеринбурга Тимофей Жуков и другие. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В совет хотели войти 63 человека, но на всех желающих места не хватило. Первоначально предполагалось, что в собрание попадут 15 человек, позже состав увеличили до 25 человек. Первое заседание совета при Шарташском лесопарке состоится в марте: эксперты будут разрабатывать мастер-план развития парка.