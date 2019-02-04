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Шахрин, Окунев и Карапетян вошли в совет при Шарташском лесопарке

11:12, 04 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Первое собрание новоиспеченных экспертов пройдет в марте.

Сформирован экспертный совет при Шарташском лесном парке. В него вошли лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, архитектор Ашот Карапетян, руководитель детско-молодежной общественной организации «Каравелла» Лариса Крапивина, предприниматель Юрий Окунев, депутат городской Думы Екатеринбурга Тимофей Жуков и другие. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В совет хотели войти 63 человека, но на всех желающих места не хватило. Первоначально предполагалось, что в собрание попадут 15 человек, позже состав увеличили до 25 человек. Первое заседание совета при Шарташском лесопарке состоится в марте: эксперты будут разрабатывать мастер-план развития парка.

Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 
Областные власти обратили внимание на Шарташский лесопарк в августе 2017 года после велогонки «Тур де Шарташ», которую возглавил губернатор Евгений Куйвашев. В 2018 году был проведен конкурс и директором парка стал Артур Зиганшин. Подводя итоги своей работы за несколько месяцев, он назвал главными достижениями регулярный вывоз мусора (по понедельникам, средам и пятницам), освобождение самозахваченных территорий, ограничение въезда автомобилей и регулярные мероприятия на территории («Чистые игры», «Тур де Шарташ»), разработку айдентики парка, а также всего ей сопутствующего — брендбука, социальных роликов, новой навигации.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Свердловская область , Шарташский лесопарк, Екатеринбург
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