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Поклонник Сталина из ЕГД предложил урезать власть Высокинского в МУПах

15:25, 04 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Депутат Андрей Пирожков заявил, что это только начало.

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков хочет, чтобы мэр Александр Высокинский назначал директоров МУПов после согласования с народными избранниками. Об этом думец Пирожков написал в своем Facebook.

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ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 
В последние месяцы мы стали свидетелями нескольких случаев обвинения некоторых муниципальных унитарных предприятий в неэффективности («Золушка», «Водоканал», «Спецавтобаза» и т. д.). Помимо этого, официально объявлено о намерениях приватизировать ряд МУПов. […] Однако фактически все механизмы управления муниципальными предприятиями сосредоточены исключительно в руках Администрации. Назначение директоров, проверка хозяйственной деятельности на ежегодной балансовой комиссии, кредитная политика МУПов, вопросы их реорганизации — все это скрыто от общественности.

Андрей Пирожков
депутат гордумы от КПРФ

Поэтому Андрей Пирожков предложил изменить Устав города. Депутат считает, что контролировать назначения руководителей МУПов должна гордума. «Эти изменения — лишь начало. Передача данных полномочий думе — только первый шаг, который необходимо сделать, чтобы в дальнейшем предусмотреть и иные механизмы контроля общественности за МУПами», — заключил Пирожков.

Депутат гордумы Андрей Пирожков известен тем, что неоднократно выражал симпатию единственному генералиссимусу Советского Союза Иосифу Сталину. «Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей», — говорил Андрей Пирожков про «либералов», которые критикуют Сталина.

Ранее против политики мэрии по МУПам высказывался другой депутат гордумы Дмитрий Сергин. Народный избранник требовал ответить про увольнения сотрудников МУПов. Речь шла об уволенных директоре и заместителе «Спецавтобазы», а также о замдиректорах «Водоканала». Ответ пришел с опозданием.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Свердловская область , ЕГД, гордума, Екатеринбург, Андрей Пирожков
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