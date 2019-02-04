Поклонник Сталина из ЕГД предложил урезать власть Высокинского в МУПах

Поэтому Андрей Пирожков предложил изменить Устав города. Депутат считает, что контролировать назначения руководителей МУПов должна гордума. «Эти изменения — лишь начало. Передача данных полномочий думе — только первый шаг, который необходимо сделать, чтобы в дальнейшем предусмотреть и иные механизмы контроля общественности за МУПами», — заключил Пирожков.

Депутат гордумы Андрей Пирожков известен тем, что неоднократно выражал симпатию единственному генералиссимусу Советского Союза Иосифу Сталину. «Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей», — говорил Андрей Пирожков про «либералов», которые критикуют Сталина.

Ранее против политики мэрии по МУПам высказывался другой депутат гордумы Дмитрий Сергин. Народный избранник требовал ответить про увольнения сотрудников МУПов. Речь шла об уволенных директоре и заместителе «Спецавтобазы», а также о замдиректорах «Водоканала». Ответ пришел с опозданием.