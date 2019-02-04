Мэрия Екатеринбурга отнимет власть у нового директора ЦПКиО

Новый директор ЦПКиО никак не сможет повлиять на развитие парка. Вице-мэр по внутренней политике Анатолий Гагарин сообщил , что новый руководитель будет выполнять поддерживающую функцию и четко следовать концепции , которую ему предложат. Временно парк возглавит один из заместителей экс-директора Романа Шадрина.



