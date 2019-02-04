Мэрия Екатеринбурга отнимет власть у нового директора ЦПКиО
12:57, 04 Февраль 2019
Новый руководитель будет точно следовать предложенной концепции.
Новый директор ЦПКиО никак не сможет повлиять на развитие парка. Вице-мэр по внутренней политике Анатолий Гагарин сообщил, что новый руководитель будет выполнять поддерживающую функцию и четко следовать концепции, которую ему предложат. Временно парк возглавит один из заместителей экс-директора Романа Шадрина.
Сейчас существует три развития парка (четвертая на подходе) — муниципалитету предстоит выбрать одну из них. Согласно проекту, подготовленному управлением культуры, парк будут обновлять в три этапа. Задумку должны реализовать только к 2030 году. Вице-мэр Анатолий Гагарин сообщил, что ориентироваться при разработке будут не только на Москву, но и на мировые парки. «В парке должна быть зона аттракционов и зона релакса и их необходимо развести».
Недавно должность директора парка оставил скандальный генерал Роман Шадрин, который придумал аллею памятников и огромный пельмень. Ранее источники ЕТВ сообщали, что его место может занять руководитель ЦК »Урал» Илья Марков.
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ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения.
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