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ГИБДД и прокуратуру разозлила плохая уборка снега в Екатеринбурге

15:06, 04 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Подрядчиков заставили работать лучше.

Госавтоинспекция, прокуратура Екатеринбурга и комитет благоустройства городской администрации проверили, как убирают снег в Екатеринбурге на улицах Московская, Малышева и Мира. Результаты рейда не привели в восторг проверяющих.

Так, на перекрестке Московская — Пальмиро Тольятти на путепроводе был большой сугроб. Такие же снежные валы нашли на тротуарах по улицам Малышева, 18А и Мира, 19А, а также вблизи остановок, сообщили ЕТВ в отделении пропаганды госавтоинспекции Екатеринбурга. Подрядные организации, которые отвечают за уборку на этих улицах, получили предписания об устранении нарушений.

Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 

С октября 2018 года по 27 января 2019 года в Екатеринбурге произошли 343 аварии. В 98 случаях инспекторы зафиксировали плохие дорожные условия. ГИБДД напоминает, что зимой боковой интервал должен быть не слишком маленьким. Кроме того, водителям советуют ездить без резких маневров и не превышать скорость.

Напомним, в ноябре 2018 года мэр уральской столицы Александр Высокинский заявил, что районы города получат дополнительно по 100 миллионов рублей на уборку снега. Кажется, не помогло.

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Раньше помощь онкобольным детям оказывали только в амбулаторных условиях.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, уборка снега, прокуратура Екатеринбурга, ГИБДД, снег
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