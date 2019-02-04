ГИБДД и прокуратуру разозлила плохая уборка снега в Екатеринбурге

Госавтоинспекция, прокуратура Екатеринбурга и комитет благоустройства городской администрации проверили, как убирают снег в Екатеринбурге на улицах Московская, Малышева и Мира. Результаты рейда не привели в восторг проверяющих.

Так, на перекрестке Московская — Пальмиро Тольятти на путепроводе был большой сугроб. Такие же снежные валы нашли на тротуарах по улицам Малышева, 18А и Мира, 19А, а также вблизи остановок, сообщили ЕТВ в отделении пропаганды госавтоинспекции Екатеринбурга. Подрядные организации, которые отвечают за уборку на этих улицах, получили предписания об устранении нарушений.