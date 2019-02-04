Февраль лютует: Екатеринбург окажется под властью холодов

Февраль решил взять Екатеринбург в оборот сразу, как только пришел. Всю неделю в столице Урала будут лютые морозы, в которые не то что на работу, до магазина идти страшно. Грейтесь всем, что попадется под руку. Только не балуйтесь спичками.

В понедельник, 4 февраля, столбик термометра зависнет на отметке -25 градусов Цельсия днем. До вечера будет идти снег, поэтому, если коммунальщики не успеют вовремя его убрать, вечером вас ждет фитнес-игра «Преодолей сугроб». Пока доберетесь до дома, как раз согреетесь. Самым морозным окажется вторник, 5 февраля. Ночью -35, днем -32. Снег перестанет сыпать, хотя какая разница, если на носу все равно застынут сосульки. Кроме того, синоптики Gismeteo обещают северный ветер со скоростью два-пять метров в секунду.

В середине недели, 6 февраля, начнет «теплеть». Всего-то -26 днем! А еще пасмурно и без осадков. Ветер — юго-восточный (три-семь метров в секунду). Хотя гораздо комфортнее станет в четверг и в пятницу. В четверг -24 днем, в пятницу уже -17 в светлое время суток. В последний будний день снова пойдет снег, а ветер усилится до 11 метров в секунду.

Крепитесь, дорогие читатели. Редакция ЕТВ мерзнет вместе с вами.